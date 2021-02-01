Десять казахстанских теннисистов выступят на международном турнире серии «фьючерс» ITF в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 1 февраля в г. Нур-Султан на крытых хард-кортах теннисного центра «Даулет» стартует международный теннисный турнир серии «фьючерс» ITF. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссыкой на Национальный олимпийский комитет.

Десять казахстанских теннисистов – Никита Сидоров, Ислам Орынбасар, Кирилл Колганов, Тимур Хабибулин, Жангер Алмашев, Бекзат Усипбеков, Дамир Махмудов, Ерасыл Мурат, Арсланбек Айткулов и Сагадат Аял – сыграют в квалификации одиночного разряда турнира.

В основной сетке турнира, помимо Дениса Евсеева, представлять Казахстан будут Тимофей Скатов и Достанбек Ташбулатов.

​Первая десятка участников предстоящего турнира выглядит следующим образом: Денис Евсеев (Казахстан, 379 АТР), Франческо Форти (Италия, 429 АТР), Патрик Никлас-Салминен (Финляндия, 438 АТР), Энрико Далла Валле (Италия, 444 АТР), Рикардо Бальдзерани (Италия, 520 АТР), Владислав Манафов (Украина, 541 АТР), Рой Смит (США, 559 АТР), Матс Розенкранц (Германия, 574 АТР), Александр Метревели (Грузия, 595 АТР), Джурабек Каримов (Узбекистан, 607 АТР).

Мужской тур соревнований серии ITF находится под непосредственным патронатом Международной ассоциации тенниса. Мужской и женский тур ITF, состоящие из турниров Satellite tournament и Futures Tournaments, служат начальными ступеньками в мире профессионального тенниса и их результаты учитываются в рейтингах ATP и WTA для допуска спортсменов к более значимым соревнованиям с большим призовым фондом. Расписание игр на 1 февраля 2021 г.:

