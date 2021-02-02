Десять казахстанок вышли в финал квалификации турнира серии ITF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля 2021 года в Шымкенте стартовал женский турнир серии ITF Women's World TennisTour W15 Shymkent International Tournament с призовым фондом 15 тысяч долларов США, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанские теннисистки Адеми Аманкелди, Карина Ризванова, Айя Нупбай, Жанел Рустемова, Тамара Черкасова, Софья Чурсина, Еркежан Арыстанбекова, Диёра Альжанова и Мария Синицына прошли в финал квалификации одиночного разряда соревнований.

В матче первого круга Аманкелди обыграла свою соотечественницу Асиму Сазанову — 7:6, 7:5. В своем квалификационном финале казахстанка встретится с финкой Лизой Вехвиляйнен.

Ризванова на старте отбора была сильнее Дарьи Бутько из Беларуси — 7:5, 6:3. В финале Карине будет противостоять узбечка Лариса Бекметова.

Нупбай победила казахстанку Елену Ким — 6:4, 6:3. За выход в основную сетку Айя поборется с еще одной казахстанкой Адель Исмагуловой.

Жанел Рустемова не оставила шансов американке Софии Барановой - 6:4, 6:3, и теперь казахстанке предстоит встретиться с подругой по команде Еркежан Арыстанбековой.

Черкассова в упорной игре была сильнее немки Анастасии Купаревой - 7:6, 4:6, 10:8. В финале квалификации Тамара сыграет против украинки Карины Качур.

В игре двух казахстанок Софьи Чурсиной и Елизаветы Гнилозубовой «виктория» осталась за Софьей - 7:5, 6:7, 10:6. За путевку в основную сетку турнира поспорят две казахстанки Софья Чурсина и Диёра Альжанова.

Наконец, Синицына на старте выбила из борьбы украинку Алину Несмянович - 6:2, 4:6, 13:11) и теперь встретится с Александрой Азарок из Беларуси.