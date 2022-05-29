10:14
29 Мая 2022 10:14
Десять казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Пятеро из них в городе Алматы, четверо в Нур-Султане, один в Алматинской области.
в городе Нур-Султане - 4,
Всего в стране выздоровело 1 млн 291 тыс. 985 человек от COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зарегистрировано восемь новых случаев КВИ.
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