29 Мая 2022 10:14

Десять казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции за последние сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Пятеро из них в городе Алматы, четверо в Нур-Султане, один в Алматинской области.

в городе Нур-Султане - 4,

Всего в стране выздоровело 1 млн 291 тыс. 985 человек от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зарегистрировано восемь новых случаев КВИ.