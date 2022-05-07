7 Мая 2022 08:44

Десять казахстанцев с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 мая лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 1363 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 564 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 799 пациентов с ковидной пневмонией (КВИ-).

В стационарах находятся 76 пациентов, амбулаторно лечатся 1287 пациентов.

Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.