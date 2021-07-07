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    14:17, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Десять иностранцев выдворены из страны в Актюбинской области

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    АКТОБЕ.КАЗИНФОРМ - С 7 по 12 июля на территории Актюбинской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятия «Нелегал-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе ОПМ сотрудники полиции уделяют особое внимание соблюдению гражданами РК требований законов Республики Казахстан по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы и выявлению фактов незаконного пересечения государственной границы, их организаторов.

    По итогам двух дней выявлено более 200 нарушении миграционного законодательства иностранцами и гражданами РК. Выдворено за пределы Республики Казахстан – 10 иностранцев.

    Кроме того, выявлен факт незаконного пересечения государственной границы Республики Казахстан гражданином Российской Федерации. 63-летний мужчина умышленно вне пункта пропуска незаконно пересек границу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.392 ч.1 УК РК


    Теги:
    Правоохранительные органы Актюбинская область
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