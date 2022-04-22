Десять иностранцев незаконно работали в гостинице Балхаша

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 17 апреля в отдел полиции города Балхаша Карагандинской области поступила информация: на территории одного из гостиничных комплексов, расположенного в прибрежной зоне озера Балхаш, незаконно находятся иностранцы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проверки факт подтвердился. Полицейские установили, что 10 граждан Республики Узбекистан в возрасте от 23 до 55 лет работали в гостиничном комплексе в качестве строителей. При этом никаких разрешительных документов на данную деятельность не имели. Выяснилось, девять иностранцев ранее привлекались к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства, но продолжали пребывать на территории Казахстана. Согласно постановлению суда по административным правонарушениям города Балхаша, они арестованы на двое суток с последующим выдворением за пределы РК. Один 41-летний гражданин Республики Узбекистан привлечен к административной ответственности за несоответствие осуществляемой деятельности, указанной в визе. По решению суда он арестован на двое суток. Также к административной ответственности привлечен 40-летний работодатель указанных иностранных граждан. Он привлечен к административной ответственности за использование иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК и оштрафован на 91 тыс. 890 тенге.