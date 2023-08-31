Десять игроков из ТОП-50 сыграют на турнире ATP 250 Astana Open

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен список игроков хардового турнира ATP 250 в Астане, который пройдёт с 26 сентября по 3 октября 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.



Заявочный лист возглавляют хорват Борна Чорич (23 АТР), нидерландец Таллон Грикспор (24 АТР), казахстанец Александр Бублик (27 АТР), чех Иржи Легечка (29 АТР), американец Себастьян Корда (31 АТР), аргентинец Себастьян Баэс (32 АТР).

В столице Казахстана также сыграют француз Адриан Маннарино (35 АТР), серб Ласло Джере (38 АТР), австрлийец Алексей Попырин (41 АТР), швейцарец Стэн Вавринка (49 АТР) и другие.

Честь страны помимо лидера национальной сборной Александра Бублика на престижном турнире будут защищать Михаил Кукушкин (WC), в парном разряде - Андрей Голубев и Александр Недовесов.