Десять грузовиков оказались на штрафстоянке за вывоз мусора в Карагандинской области

Социальные сети помогают полиции выявлять несанкционированные свалки, уже удалось ликвидировать 180 очагов загрязнения.

— Примером эффективного взаимодействия стало сообщение в Instagram, где житель Караганды сообщил о незаконной свалке в районе водохранилища. Полицейские оперативно установили личность водителя, допустившего нарушение, и приняли соответствующие меры, — сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

В целом, по области за выгрузку отходов в неположенных местах с обязательным устранением последствий на штрафные стоянки было помещено 10 единиц грузового автотранспорта.

В рамках двухмесячника, направленного на улучшение санитарного состояния города, сотрудниками полиции Карагандинской области было выявлено свыше 5 тысяч нарушений санитарных норм.

— Несмотря на профилактические беседы и предупреждения, более 200 руководителей организаций и предприятий, в том числе и владельцев строящихся объектов, были привлечены к ответственности за систематические нарушения правил благоустройства, такие как отсутствие ограждений и складирование мусора. К ответственности привлечены и 5 государственных объектов, включая аппараты Акимов районов и городов области, управление парками культуры и отдыха и руководители объектов образования, — добавили в ведомстве.

К административной ответственности также были привлечены 14 председателей КСК (ОСИ) и 12 «старших по дому (подъезду)» за ненадлежащее санитарное состояние обслуживаемых территорий.

По данным департамента полиции Карагандинской области, с начала года выявлено более 16 тысяч нарушений санитарных норм и правил благоустройства. Это свидетельствует о масштабности проблемы и необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества между полицией и общественностью в борьбе за чистоту и порядок в регионе.

Ранее сообщалось, что на казахстанских свалках скопилось 125 млн тонн мусора.