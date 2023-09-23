Десять групп скотокрадов задержали в Казахстане

Казахстанскими полицейскими с начала сентября задержано 10 преступных групп и 75 скотокрадов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Так, в Туркестанской области пресечена криминальная деятельность группы скотокрадов, состоящей их четырех человек, совершивших серию краж скота с вольного выпаса. С августа ими было похищено три коровы и четыре лошади. Во всех случаях преступники вывозили животных на заранее нанятой Газели.

В Акмолинской области задержана преступная группа из двух человек, которые заранее запланировав свои действия, с июля похитили семь коров и две лошади. «Фишкой» преступной группы было хищение скота из загонов и сараев сельчан. В дальнейшем скот вывозился в степь и забивался там, а шкуры, внутренности и головы животных скотокрады оставляли на месте забоя. Вырученная таким образом мясная продукция сбывалась на рынках города Астаны.

В МВД отмечают, что ежегодно с наступлением осени учащаются кражи скота и связано это в первую очередь с осенней заготовкой мяса на зиму – согым. Поэтому ведомством принимаются дополнительные меры по профилактики и раскрытию краж скота. Во всех областях проводятся целевые региональные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на пресечение преступлений данного вида.

Полиция рекомендует: для того, чтобы обезопасить свой скот от краж, владельцам необходимо принимать в этом личное участие и не оставлять скот без какого-либо присмотра. Кроме того, важно обязательно идентифицировать свой скот, что положительно отразится на установление его местонахождения при краже или утере и разрешения споров среди табунщиков.