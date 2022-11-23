Десять экологических проектов акмолинских школьников выиграли в конкурсе «ECO AQMOLA»

23 Ноября 2022, 17:33

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Проект по выработке энергии из вибрации железных дорог ученика NIS Кокшетау Карима Диасали занял первое место в конкурсе «ECO AQMOLA». Всего победителями оказались 10 эко-проектов акмолинских школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Кокшетау прошла выставка экологических проектов среди школьников и студентов Акмолинской области «ECO AQMOLA». Переработка ТБО, мониторинг сельскохозяйственных угодий, утилизация медицинских масок, выработка электроэнергии, очистка воздуха и многое другое. Именно такие экологические темы заинтересовали молодежь, принявшую участие в конкурсе.

«В выставке принимают участие школьники и студенты Акмолинской области. Было более 60 заявок. Изначально мы предполагали три призовых места, но когда начали смотреть проекты, поняли, что выбор сделать очень сложно. Поэтому у нас одно первое, два вторых и семь третьих мест. Всего 10 победителей! Общий призовой фонд – 750 тысяч тенге», - поделилась организатор – председатель ОФ «Kazakhstan Innovations» Мариям Абишева.

К примеру, ученики NiS Мадина Абатова и Расул Мейрам разработали проект «Мониторинг сельскохозяйственных угодий». Ребята объединили биологию с информатикой и создали код и алгоритм, с помощью которого можно определять сорные растения при помощи камер, установленных на дронах. Также с помощью дронов осуществляется последующая обработка этих сорняков. В тяжелых случаях прибегают к помощи роботизированной руки.

Увидев, насколько загрязнен воздух Атбасара, Артем Каблуков решил реализовать проект «Котельные – основной источник вреда на экологию и здоровье человека».

«По загрязнению у нас такие же цифры, как в Алматы. На данный момент в городе остался только один датчик, определяющий уровень выбросов, все остальные вышли из строя. Я решил создать свой собственный фильтр и проверить, возможно ли сократить выбросы своими собственными руками? Сможет ли это сделать обычный человек? Взял основу из двигателя пылесоса, встроил фильтр, внутрь насыпал кошачий наполнитель. Именно наполнитель впитывает грязный воздух. Создал также свой собственный прибор по измерению качества воздуха, чтобы убедиться, помогает ли мой фильтр. После его установки выбросы сократились в три раза и воздух из черного превратился в прозрачный», - поделился Артем.

Первого места конкурса удостоился ученик NIS Кокшетау Карим Диасали. По словам М. Абишевой, проект имеет большие перспективы.

«Сегодня я представляю проект устройства генерации энергии от вибрации железных дорог, которое работает на принципе электромагнитной индукции. Во время движения поезда идет колебание железной дороги за счет вибрации рельс, и мы преобразуем эту энергию в электричество, что позволит снабжать электроэнергией железнодорожные пути по всему РК. Энергию можно использовать для освещения или мониторинга железных дорог», - поделился Карим.

В планах организаторов выпустить сборник экологических проектов Акмолинской области в электронном и печатном варианте. Они также надеются, что проекты ребят поддержат местные предприниматели.