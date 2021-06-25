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    14:05, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Десять дополнительных экопостов заработают в Алматы до конца года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о проводимой работе по улучшению экологии города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках развития системы экомониторинга ведется установка 9 экопостов, еще 10 начнут поэтапно работать до конца года. Второй год реализуется программа «Жасыл Алматы» по высадке 1 млн. деревьев за 3 года. Уже высажено 480 тыс. саженцев различных пород. До конца года планируем посадить более 300 тыс. молодых деревьев», - сказал Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.

    Также по его словам, сформирован реестр зеленых насаждений, где на каждое дерево заведен электронный паспорт. Система будет в открытом доступе.

    «В этом году автоматизируем процесс выдачи разрешений на посадку и вырубку деревьев. По вопросам экологии налажена взаимосвязь с гражданским сообществом. В рамках Делового совета сформирована Рабочая группа, в состав которой вошли экологи, эксперты, активисты. Мы учитываем мнение каждого в деле улучшения экологии Алматы», - заверил аким.


    Теги:
    Экология Акимат Общество Алматы
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