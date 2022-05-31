31 Мая 2022 10:25

Десять человек выздоровели от ковида в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 3,

в городе Алматы - 5,

в Карагандинской области – 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 006 человек.