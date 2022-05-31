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31 Мая 2022 10:25
Десять человек выздоровели от ковида в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 3,
в городе Алматы - 5,
в Карагандинской области – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 006 человек.
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