11:14
17 Июня 2022 10:23
Десять человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
Из них в Нур-Султане – шесть человек, в городе Алматы – три человека, в Алматинской области – один человек.
Всего в стране выздоровело 1 292 123 человека от COVID-19.
Ранее сообщалось, что 17 новых случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Казахстане.
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