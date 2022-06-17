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Десять человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в Казахстане
17 Июня 2022 10:23

Десять человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них в Нур-Султане – шесть человек, в городе Алматы – три человека, в Алматинской области – один человек.

Всего в стране выздоровело 1 292 123 человека от COVID-19.

Ранее сообщалось, что 17 новых случаев КВИ зарегистрировано за сутки в Казахстане.


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