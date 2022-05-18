11:13
18 Мая 2022 10:37
Десять человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
В городе Нур-Султане - 3,
в городе Алматы - 6,
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране выздоровело 1 291 913 человек от COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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