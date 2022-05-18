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Десять человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане за сутки
18 Мая 2022 10:37

Десять человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

В городе Нур-Султане - 3,

в городе Алматы - 6,

в Кызылординской области – 1.

Всего в стране выздоровело 1 291 913 человек от COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


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