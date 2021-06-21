Десять человек умерли от передозировки наркотиков в Казахстане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 20 тысяч больных наркоманией, из которых более 1,5 тысяч женщины, состоят на учете. Об этом сообщил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бакытжан Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 5 месяцев 2021 года от передозировки умерли 10 человек, из них 7 мужчин и 3 женщин. Однако, учет наркоманов осуществляется исключительно с согласия пациента. Поэтому эти цифры могут немного разниться», – сказал в ходе брифинга МВД Бакытжан Амирханов.

По его словам, лучшие зарубежные эксперты рекомендуют выстраивать систему профилактики на выработку у детей и подростков психологической доминанты здорового образа жизни, семейных ценностей и построения успешного будущего.

«Наркодилеры, пользуясь психологической незрелостью подростков, вовлекают в оборот именно молодежь, чтобы в дальнейшем обеспечить себе устойчивый рынок сбыта. Поэтому важно формировать у детей надежный антинаркотический иммунитет. На наш взгляд, профилактика является самым главным элементом в триединой системе противодействия наркомании, и должна занимать лидирующее положение. А лечение и реабилитация зависимых лиц, и борьба с наркопреступностью должны рассматриваться в формате вспомогательных инструментов», – сказал он.

Также он добавил, что профилактика наркомании проводится с учетом карантинных ограничений, связанных с COVID-19. Общий охват подростков и молодежи в ходе проведения мероприятий составил свыше 107 тыс. человек, в основном мероприятия и акции проведены в онлайн-формате.



