Десять человек умерли от передозировки наркотиков в Казахстане в этом году
«За 5 месяцев 2021 года от передозировки умерли 10 человек, из них 7 мужчин и 3 женщин. Однако, учет наркоманов осуществляется исключительно с согласия пациента. Поэтому эти цифры могут немного разниться», – сказал в ходе брифинга МВД Бакытжан Амирханов.
По его словам, лучшие зарубежные эксперты рекомендуют выстраивать систему профилактики на выработку у детей и подростков психологической доминанты здорового образа жизни, семейных ценностей и построения успешного будущего.
«Наркодилеры, пользуясь психологической незрелостью подростков, вовлекают в оборот именно молодежь, чтобы в дальнейшем обеспечить себе устойчивый рынок сбыта. Поэтому важно формировать у детей надежный антинаркотический иммунитет. На наш взгляд, профилактика является самым главным элементом в триединой системе противодействия наркомании, и должна занимать лидирующее положение. А лечение и реабилитация зависимых лиц, и борьба с наркопреступностью должны рассматриваться в формате вспомогательных инструментов», – сказал он.
Также он добавил, что профилактика наркомании проводится с учетом карантинных ограничений, связанных с COVID-19. Общий охват подростков и молодежи в ходе проведения мероприятий составил свыше 107 тыс. человек, в основном мероприятия и акции проведены в онлайн-формате.