Десять человек стали жертвами наводнения в китайской провинции Ганьсу

Не менее 10 человек погибли и 23 получили ранения в результате внезапного наводнения, вызванного сильными ливнями в живописном районе провинции Ганьсу на северо-западе Китая, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

По данным местных властей, наводнение произошло во второй половине дня в воскресенье. По состоянию на 18:00 по местному времени число погибших достигло 10 человек, еще 23 человека пострадали.

Сообщается, что туристы разбили палаточный лагерь в районе уезда Вэйюань города Динси и оказались в ловушке после начала наводнения.

На место происшествия были направлены сотрудники органов общественной безопасности и пожарно-спасательных подразделений. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что более 715 тысяч человек эвакуированы в безопасные районы после выхода тайфуна «Ноул» на побережье южной китайской провинции Гуандун.