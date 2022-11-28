Десять человек спасли на трассах дорожники Акмолинской области

28 Ноября 2022, 08:25

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Минувшее воскресенье в ходе ежедневного патрулирования республиканских трасс сотрудниками компании «КазАвтоЖол» была оказана помощь 10 людям, застрявшим на автодорогах Акмолинской области по причине поломки авто и замерзания топлива в баке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу национального оператора автомобильных дорог республиканского значения.

Так, около 21.00 вечера дорожниками была оказана помощь семье с двумя маленькими детьми. Семья не смогла добраться до пункта назначения в связи с замерзанием топлива в баке автотранспорта. Дорожники помогли доставить семью по месту жительства и отбуксировали автотранспорт марки ГАЗель с 70 км автотрассы «обход г.Астана» до города Косшы.

Помощь была также оказана пассажирам микроавтобуса, который был обнаружен на 150 км республиканской трассы «Кокшетау-Атбасар» и отбуксирован в город Атбасар.

Вечером того же дня акмолинские дорожники доставили в пункт обогрева водителя сломанного грузового транспорта, который застрял на 1010 км автодороги «Екатеринбург-Алматы».

Напоминаем, что в случае возникновения нештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуется обращаться в круглосуточный call-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403. Только за прошедшие выходные операторами call-центра было обработано свыше 2000 звонков от пользователей республиканских трасс.