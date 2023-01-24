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    Десять человек спасли из горящей многоэтажки в Алматы

    24 Января 2023, 21:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар произошел в одной из квартир четырехэтажного дома в Ауэзовском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС города, 24 января в 18:21 пожарные расчеты выехали по адресу: микрорайон 7, дом 4, где произошло загорание квартиры на втором этаже четырехэтажного дома на общей площади 20 квадратных метров. Из горящей квартиры пожарные эвакуировали газовый баллон объемом 25 литров.

    «Из-за сильного задымления на лестничной клетке создалась угроза жизни и здоровью жильцов, заблокированным от выхода, огонь угрожал перейти на третий этаж и кровлю. В 18:54 пожар ликвидирован. Силами ДЧС в ходе тушения спасено 10 человек, из них трое детей», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Пожар ДЧС Спасение
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