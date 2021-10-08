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    08:19, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Десять человек спасли и 12 эвакуировали при пожаре в жилом доме в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в 01.22 в пятиэтажном жилом доме на проспекте Сатпаева в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Загорелась квартира на четвертом этаже. В кухне горели деревянная мебель, оконный блок, линолеум.

    «На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, которые в первую очередь спасли десять жителей, из них троих детей, и эвакуировали 12 человек, из них четверых детей, из задымленной зоны. Жителей спасатели разместили в комфортном и теплом спецавтомобиле «Вахта»», - сообщает пресс-служба ДЧС.
    Огонь был ликвидирован на общей площади 8 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
    Жертв и пострадавших нет.
    ДЧС ВКО предупреждает: пожар не возникает сам по себе. В большинстве случаев его причина — халатность и беспечность в обращении с огнем.
    Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного обращения с огнем:

    — не оставляйте открытый огонь без присмотра;

    — устанавливайте свечи на несгораемом основании;

    — не курите в кровати;

    — никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты, вы можете не заметить небольшие тлеющие частицы.

    — установите дома автономный пожарный извещатель. Регулярно проверяйте его работу, нажимая на кнопку для тестирования.
    В случае пожара незамедлительно сообщайте по номеру 101 или 112.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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