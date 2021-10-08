Десять человек спасли и 12 эвакуировали при пожаре в жилом доме в Усть-Каменогорске
Загорелась квартира на четвертом этаже. В кухне горели деревянная мебель, оконный блок, линолеум.
«На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, которые в первую очередь спасли десять жителей, из них троих детей, и эвакуировали 12 человек, из них четверых детей, из задымленной зоны. Жителей спасатели разместили в комфортном и теплом спецавтомобиле «Вахта»», - сообщает пресс-служба ДЧС.
Огонь был ликвидирован на общей площади 8 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Жертв и пострадавших нет.
ДЧС ВКО предупреждает: пожар не возникает сам по себе. В большинстве случаев его причина — халатность и беспечность в обращении с огнем.
Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного обращения с огнем:
— не оставляйте открытый огонь без присмотра;
— устанавливайте свечи на несгораемом основании;
— не курите в кровати;
— никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты, вы можете не заметить небольшие тлеющие частицы.
— установите дома автономный пожарный извещатель. Регулярно проверяйте его работу, нажимая на кнопку для тестирования.
В случае пожара незамедлительно сообщайте по номеру 101 или 112.