Десять человек спасли и 12 эвакуировали при пожаре в жилом доме в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в 01.22 в пятиэтажном жилом доме на проспекте Сатпаева в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Загорелась квартира на четвертом этаже. В кухне горели деревянная мебель, оконный блок, линолеум.

«На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, которые в первую очередь спасли десять жителей, из них троих детей, и эвакуировали 12 человек, из них четверых детей, из задымленной зоны. Жителей спасатели разместили в комфортном и теплом спецавтомобиле «Вахта»», - сообщает пресс-служба ДЧС.

Огонь был ликвидирован на общей площади 8 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Жертв и пострадавших нет.

ДЧС ВКО предупреждает: пожар не возникает сам по себе. В большинстве случаев его причина — халатность и беспечность в обращении с огнем.

Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного обращения с огнем:

— не оставляйте открытый огонь без присмотра;

— устанавливайте свечи на несгораемом основании;

— не курите в кровати;

— никогда не выбрасывайте пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты, вы можете не заметить небольшие тлеющие частицы.

— установите дома автономный пожарный извещатель. Регулярно проверяйте его работу, нажимая на кнопку для тестирования.

В случае пожара незамедлительно сообщайте по номеру 101 или 112.

