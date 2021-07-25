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Десять человек скончались от пневмонии за сутки в Казахстане

25 Июля 2021 08:40
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Десять человек скончались от пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 23 июля зафиксировано 212 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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Зарегистрировано 10 летальных исходов, 90 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 59587, летальных случаев - 3605, выздоровевших - 53956.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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