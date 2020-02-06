Десять человек пострадали от укусов скорпионов в Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Три звонка поступили от жителей Бейнеуского района в Мангистаускую областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, передает МИА «Казинформ».
«Молодые девушки 16 и 17 лет, а также 62-летний мужчина позвонили в скорую. К счастью, укусы оказались не смертельными. Всем была оказана первая медицинская помощь на месте. Необходимости в госпитализации не было. Врачи и фельдшеры рекомендовали им обратиться по месту жительства к врачу общей практики», - говорится в сообщении.
За последние двое суток уже десять человек пожаловались на укус скорпиона, шесть из которых из Бейнеуского района. Все укусы произошли в частных домах. Причем скорпионы атакуют в ночное время, особенно под утро. В девяти случаях от укусов скорпионов пострадали женщины.
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