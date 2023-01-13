Десять человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком в Индии

13 Января 2023, 20:51

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Десять человек погибли, еще несколько пострадали в пятницу после того, как автобус на большой скорости столкнулся с грузовиком в штате Махараштра на западе Индии. Об этом сообщили официальные лица, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Авария произошла в районе Синнар округа Нашик, примерно в 180 км к северо-востоку от Мумбаи, административного центра штата Махараштра.

«Сегодня утром автобус столкнулся с грузовиком здесь, на шоссе Нашик-Ширди, недалеко от деревни Вави Патхаре, в результате чего погибли 10 человек и еще несколько пострадали, -- сказал представитель полиции. - Пострадавшие были немедленно доставлены в больницу, некоторые находятся в критическом состоянии».

По словам официальных лиц, среди погибших семь женщин и двое детей.

Сообщается, что частный автобус выехал из Амберната в округе Тан и направлялся в храмовый город Ширди в округе Ахмеднагар.

Причина аварии уточняется.

Фото: report.az