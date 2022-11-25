Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Десять человек погибли в результате пожара в многоэтажке в Урумчи СУАР

25 Ноября 2022, 13:47
Десять человек погибли в результате пожара в многоэтажке в Урумчи СУАР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Десять человек погибло и еще девять пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения Китая - CCTV, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его информации, пожар произошел четверг в 19:49 по местному времени в многоэтажном жилом доме района Тяньшань города Урумчи. Пожар начался на 15-м этаже, затем огонь распространился до 17-го этажа, а дым дошел до 21-го этажа.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты потушили огонь к 22:35.

В результате пожара десять человек погибло и еще девять пострадали. Предварительно, установлено, что причиной пожара стало замыкание в электрощите в одной из квартир.

Продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента.


Фото: AFP
Теги:
Новости по теме
Микс-инфекции гриппа и ОРЗ с COVID-19 фиксируют в Узбекистане
18 человек спасены в США после пяти дней, проведенных в море
Двухлетнюю девочку спасли из задымленной квартиры в Алматы
Читайте также
Нефть дорожает на фоне планируемых предельных цен на российскую нефть
ДТП с двумя автобусами: четыре человека находятся в тяжелом состоянии
Водитель погиб при столкновении двух автобусов в Караганде
18 человек спасены в США после пяти дней, проведенных в море
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км
Двухлетнюю девочку спасли из задымленной квартиры в Алматы
Два человека погибли в Мекке в результате ливневых дождей
Мумии с золотыми языками нашли египетские археологи
Новости партнеров
Популярное
1 Автобусное сообщение открывают между населенными пунктами в Жамбылской области
2 Ярмарка выходного дня пройдет в Астане 26 и 27 ноября
3 С 2023 года начнет работать новая поликлиника в Костанае
4 Португалия обыграла Гану на ЧМ-2022 в Катаре
5 Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана

Лента новостей