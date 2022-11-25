Десять человек погибли в результате пожара в многоэтажке в Урумчи СУАР

25 Ноября 2022, 13:47

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Десять человек погибло и еще девять пострадали в результате пожара в многоэтажном жилом доме в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Об этом говорится в сообщении Центрального телевидения Китая - CCTV, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его информации, пожар произошел четверг в 19:49 по местному времени в многоэтажном жилом доме района Тяньшань города Урумчи. Пожар начался на 15-м этаже, затем огонь распространился до 17-го этажа, а дым дошел до 21-го этажа.

Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты потушили огонь к 22:35.

В результате пожара десять человек погибло и еще девять пострадали. Предварительно, установлено, что причиной пожара стало замыкание в электрощите в одной из квартир.

Продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента.

Фото: AFP