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    20:30, 17 Июнь 2023 | GMT +6

    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На трассе Жанаозен–Кендерли произошло ДТП, погибли 10 человек. Из них 5 - несовершеннолетние. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    «16 июня около в половине десятого вечера на трассе Жанаозен–Кендерли произошло большое дорожно-транспортное происшествие. В нем погибли 10 человек. Из них 5 - несовершеннолетние. Выражая соболезнования родным и близким погибших, хочу предупредить. Основная причина ДТП - выезд транспортного средства на встречный маршрут. Кроме того, с начала года произошло 3 аварии на дорогах с участием животных, 2 человека погибли и 2 получили телесные повреждения», - сообщил начальник ДП Мангистауской области.

    По его информации, с начала года в области зарегистрировано 164 дорожно-транспортных происшествия, 32 человека погибли и 185 получили травмы.

    «В автомобиле «Toyota» находились 8 человек. Если бы были соблюдены правила, а водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а также использовались детские посадочные кресла, то в автомобиль могли находиться только 4 человека. А в случае ДТП эти устройства могли спасти жизнь и здоровье.

    Водитель автомобиля «Duster» месяц назад был предупрежден и оштрафован за то, что не пристегнул ремень безопасности.

    В этой связи прошу соблюдать правила безопасности дорожного движения и ответственно относиться к своей жизни и жизни своих детей»,- обратился к населению региона генерал-майор полиции Аян Дуйсембаев.


    Теги:
    Мангистауская область ДТП МВД РК Происшествия, ЧС для mail.ru Правоохранительные органы
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