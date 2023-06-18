Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На трассе Жанаозен–Кендерли произошло ДТП, погибли 10 человек. Из них 5 - несовершеннолетние. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

«16 июня около в половине десятого вечера на трассе Жанаозен–Кендерли произошло большое дорожно-транспортное происшествие. В нем погибли 10 человек. Из них 5 - несовершеннолетние. Выражая соболезнования родным и близким погибших, хочу предупредить. Основная причина ДТП - выезд транспортного средства на встречный маршрут. Кроме того, с начала года произошло 3 аварии на дорогах с участием животных, 2 человека погибли и 2 получили телесные повреждения», - сообщил начальник ДП Мангистауской области.

По его информации, с начала года в области зарегистрировано 164 дорожно-транспортных происшествия, 32 человека погибли и 185 получили травмы.

«В автомобиле «Toyota» находились 8 человек. Если бы были соблюдены правила, а водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, а также использовались детские посадочные кресла, то в автомобиль могли находиться только 4 человека. А в случае ДТП эти устройства могли спасти жизнь и здоровье.

Водитель автомобиля «Duster» месяц назад был предупрежден и оштрафован за то, что не пристегнул ремень безопасности.

В этой связи прошу соблюдать правила безопасности дорожного движения и ответственно относиться к своей жизни и жизни своих детей»,- обратился к населению региона генерал-майор полиции Аян Дуйсембаев.