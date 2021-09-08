Десять человек без ПЦР-тестов не пустили в Казахстан из СНГ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За сутки на госгранице РК и РФ в Павлодарской области 7 казахстанцев отправили в карантинный стационар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки через границу прошло 539 человек: 293 пеших и 246 водителей фур. В карантинный стационар помещено семь казахстанцев», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

Подтверждённых случаев заболевания коронавирусом на автопереходах за сутки не выявлено, добавили в ДСЭК. В это же время на государственной границе в регионе десяти гражданам стран СНГ запретили въезд в Казахстан: восьми россиянам, одному кыргызстанцу и одному гражданину Беларуси, так как они не предоставили справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

Мониторинг за перемещением людей в Павлодарской области продолжается на четырех автомобильных пунктах пропуска государственной границы.