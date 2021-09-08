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    12:37, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Десять человек без ПЦР-тестов не пустили в Казахстан из СНГ

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За сутки на госгранице РК и РФ в Павлодарской области 7 казахстанцев отправили в карантинный стационар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние сутки через границу прошло 539 человек: 293 пеших и 246 водителей фур. В карантинный стационар помещено семь казахстанцев», - рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    Подтверждённых случаев заболевания коронавирусом на автопереходах за сутки не выявлено, добавили в ДСЭК. В это же время на государственной границе в регионе десяти гражданам стран СНГ запретили въезд в Казахстан: восьми россиянам, одному кыргызстанцу и одному гражданину Беларуси, так как они не предоставили справок с отрицательным результатом ПЦР-обследования.

    Мониторинг за перемещением людей в Павлодарской области продолжается на четырех автомобильных пунктах пропуска государственной границы.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Павлодарская область
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