Дешевый казахстанский бензин и дизтопливо утекают в соседние страны – Минэнерго

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - После модернизации трех нефтеперерабатывающих заводов их производственная мощность увеличилась на 3 млн тонн. Об этом заявил и.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вам известно, после модернизации трех нефтеперерабатывающих заводов их производственная мощность увеличилась на 3 млн тонн и достигла почти 17 млн тонн в год», - сказал Болат Акчулаков.

Спикер отметил, что за последние 5 лет в Казахстане увеличили производство бензина почти на 70% (c 3 млн до 5 млн тонн), а дизельного топлива – на 30% (с 4 млн до 5,2 млн тонн).

«При этом, в прошлом году несмотря на рекордный объем выработки дизтоплива – 5,2 млн тонн, мы ощутили нехватку в некоторых регионах страны. Возникший дефицит в объеме порядка 350 тысяч тонн (без учета зимнего ДТ) нам пришлось перекрывать за счет дорогого импортного топлива. Между тем, потребление основными отраслями экономики, такими как ГМК и железная дорога, оставалось на прежнем уровне», - пояснил Болат Акчулаков.

По его словам, основными факторами постоянно растущих объемов потребления являются транзитный автотранспорт, а также «серый» экспорт в соседние страны.

«Так, по самым скромным подсчетам, в прошлом году на долю транзитного транспорта пришлось около 150 тысяч тонн дизтоплива. Еще порядка 200 тысяч тонн горючего было вывезено «серым» экспортом», - добавил Болат Акчулаков.

Отмечено, что главной причиной сложившейся ситуации является значительная разница в цене. Казахстан входит в список стран с самыми низкими ценами на ГСМ. Например, в России стоимость дизтоплива в среднем составляет 345 тенге за литр, что дороже на 45%. А в Кыргызстане цена выше на 64% и составляет 390 т/л, в Узбекистане оно дороже в два раза – 480 т/л (101%).

Маржа от перепродажи казахстанского ДТ за границу составляет от 50% до 120% и более, суммарно доходит до $140 млн в год.