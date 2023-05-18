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Дешевое золото из-за рубежа обещал аферист шымкентцам

Редактор:  
Ринат Дусумов
18 Мая 2023, 22:44
Дешевое золото из-за рубежа обещал аферист шымкентцам Фото: polisia.kz

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Золото из-за границы по низкой цене обещал аферист жителям Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Таким предложением в Instagram заманивал клиентов 39-летний житель Туркестанской области. Кроме того, доверчивых граждан он привлекал ежедневными публикациями фото ювелирных украшений и ложными положительными отзывами под ними.

В полицию Шымкента с похожими заявлениями об интернет-мошенничестве обратились трое жительниц города. Со слов потерпевших, злоумышленник обещал привезти из другой страны золотые изделия за 15 тысяч тенге за 1 гр. Каждая из женщин заказала несколько драгоценных украшений и сделала предоплату. Спустя время, они обнаружили, что контакт, с которым велась переписка, заблокировал их номера. Общая сумма ущерба составила свыше 1 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские опросили пострадавших, проверили их денежные переводы. Принятыми мерами подозреваемого задержали на территории Туркестанской области.

«По указанным фактам в настоящее время управлением полиции Абайского района проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное неоднократно». В отношении подозреваемого судом принята мера в виде подписки о невыезде», – сообщил следователь Мардан Шарипбаев.

Полицейский также отметил, что число потерпевших от мошеннических действий мужчины может возрасти.


Борьба с преступностью   Шымкент   Мошенничество  
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