Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Дешевое жилье: более 30 граждан обманула актюбинка
10 Августа 2022 22:56

Дешевое жилье: более 30 граждан обманула актюбинка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 30 граждан обманула аферистка в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В городе Актобе подозреваемая путем обмана и злоупотреблением доверия других лиц, присвоила денежные средства за услуги в приобретении недвижимости ниже рыночной стоимости.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемая была задержана. Выяснилось, что женщина успела обмануть боле 30 человек.

По всем фактам проводится досудебное расследование по части третьей статьи190 УК РК «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

«Уважаемые актюбинцы, если вы пострадали от мошеннических действий данной женщины, просим связаться по телефону 102 либо +7 700 591 1998», - говорится в публикации.


Новости по теме
Фейк: В Нур-Султане водитель экскаватора смял ковшом грузовики для получения зарплаты
Мошенники распространяют вирусную рекламу с упоминанием имен руководства Минэнерго РК
Упростить требования для получения удостоверения категории D предлагают в Мининдустрии
Читайте также
Павлодарец сломал руку в шахте лифта
Двух тонущих подростков спасли в Актау
Беременная женщина скончалась в Атырау в областной больнице
Мошенники распространяют вирусную рекламу с упоминанием имен руководства Минэнерго РК
Двое участников ОПГ «Хамидулла-Умирзаков» находятся в международном розыске
Пограничники РК пресекли контрабанду 100 кг черной икры в РФ
Тело девочки обнаружено в искусственном водоеме в 3 км от поселка - ДП Костанайской области
Гибель гвардейца во время бури: травмы и увечья получили еще 14 военнослужащих
Популярное
1 Месторождение Кашаган возобновляет добычу нефти
2 Тактику поисков пятилетней девочки поменяли в Костанае
3 Солдат-срочник из воинской части Нацгвардии погиб в Алматинской области
4 Тело разыскиваемой в Костанае пятилетней девочки нашли
5 Тело девочки обнаружено в искусственном водоеме в 3 км от поселка - ДП Костанайской области

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив