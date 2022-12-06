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Десантно-штурмовые войска подняты по тревоге

6 Декабря 2022, 11:56
Десантно-штурмовые войска подняты по тревоге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый период обучения, стартовавший в декабре в Вооруженных силах страны, начался в войсках крылатой гвардии с тактико-строевых занятий. Все соединения и части, дислоцированные в Алматинском, Конаевском и Талдыкорганском гарнизонах, приведены в высшие степени боевой готовности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Офицеры управления командующего Десантно-штурмовыми войсками приняли участие в совместной штабной тренировке по мобилизационному развертыванию и уточнению руководящих документов планирования применения.

«Главная цель тактико-строевых занятий – проверка эффективности системы оповещения, повышение слаженности органов военного управления и подразделений десантно-штурмовых войск. В ходе тренировки командиры совершенствуют навыки в управлении подчиненными подразделениями и частями, а личный состав – повышает слаженность действий при приведении в высшие степени боевой готовности. Кроме того, организовано взаимодействие с другими силовыми структурами страны по вопросам привлечения личного состава войск к обеспечению общественной безопасности, охраны стратегических социальных объектов и усилению охраны Государственной границы», – отметил начальник штаба Десантно-штурмовых войск полковник Бауыржан Артыков.


Согласно распоряжению Генерального штаба, в местах постоянной дислокации соединений организованы пункты приема прибывающего мобилизационного резерва и техники.

Личный состав воинских частей совершил выход в районы сосредоточения, где проведены разведка местности, организована комендантская служба и занятия по управлению подразделениями в условиях воздействия противника. Для осуществления радиотренировки с использованием топографических карт на учебных полигонах развернуты передвижные пункты управления, оснащенные всеми видами связи.

Отработаны вопросы погрузки на технику войсковых запасов для всестороннего обеспечения подразделений. Захронометрированы временные показатели выхода автомашин в районы формирования ротных колонн и проверено их техническое состояние.


Организацию бесперебойной эксплуатации боевых машин обеспечивали военнослужащие воинских частей тылового и материально-технического обеспечения. Ими оборудованы участки по ремонту автомобильной, бронетанковой техники, ракетно-артиллерийского вооружения и автозаправочные пункты. Питание десантников осуществляли развернутые полевые кухни и механизированный хлебозавод. Мощности такой пекарни позволяют испечь в сутки свыше пяти тонн хлеба.

Тактико-специальные занятия в Десантно-штурмовых войсках завершились 6 декабря.


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