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Десантники присягнули на верность народу Казахстана и Президенту
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День Первого Президента Республики Казахстан в десантно-штурмовой бригаде в городе Нур-Султане состоялась торжественная церемония по приведению молодого пополнения к воинской присяге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
Призванные на воинскую службу из разных регионов страны молодые люди в присутствии командиров, родителей и ветеранов Вооруженных Сил дали клятву на верность Родине.
«Для меня большая честь принять присягу и стать десантником именно в этот праздничный день. Хочу поблагодарить своих командиров и родителей за поддержку. От лица молодого пополнения поздравляю всех казахстанцев с Днем Первого Президента, – сказал рядовой Айдар Асильбек. – Мы с достоинством и честью выполним свой воинский долг во благо нашей Родины».
После торжественной церемонии молодые десантники продемонстрировали навыки владения приемами рукопашного боя, элементы строевой подготовки и торжественным маршем прошагали по плацу.
С напутственными словами к молодым десантникам обратилось командование Сухопутных войск.
«Сегодня вы даете обещание и клятву быть преданными народу Казахстана и его законно избранному Президенту. Это важный поступок, несомненно, достойный настоящего мужчины. Я желаю вам достойно нести службу. Пусть этот год в рядах Вооруженных Сил останется в памяти только хорошими воспоминаниями», – сказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками полковник Самат Тулепбаев.
Отметим, что накануне торжественные мероприятия по приведению молодого пополнения к воинской присяге прошли в Актауском, Сарыозекском, Шымкентском и Капшагайском гарнизонах.
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