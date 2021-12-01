+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Десантники присягнули на верность народу Казахстана и Президенту

1 Декабря 2021 14:55
Поделиться:
Десантники присягнули на верность народу Казахстана и Президенту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День Первого Президента Республики Казахстан в десантно-штурмовой бригаде в городе Нур-Султане состоялась торжественная церемония по приведению молодого пополнения к воинской присяге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Новости по теме
Министр обороны поздравил военнослужащих с Днем Первого Президента
Роль Елбасы в строительстве Вооруженных сил обсудили в ведущем военном вузе РК Определились победители турнира по рукопашному бою на Кубок Верховного Главнокомандующего Казахстанские военнослужащие проходят ревакцинацию от COVID-19

Призванные на воинскую службу из разных регионов страны молодые люди в присутствии командиров, родителей и ветеранов Вооруженных Сил дали клятву на верность Родине.

«Для меня большая честь принять присягу и стать десантником именно в этот праздничный день. Хочу поблагодарить своих командиров и родителей за поддержку. От лица молодого пополнения поздравляю всех казахстанцев с Днем Первого Президента, – сказал рядовой Айдар Асильбек. – Мы с достоинством и честью выполним свой воинский долг во благо нашей Родины».

После торжественной церемонии молодые десантники продемонстрировали навыки владения приемами рукопашного боя, элементы строевой подготовки и торжественным маршем прошагали по плацу.

С напутственными словами к молодым десантникам обратилось командование Сухопутных войск.

«Сегодня вы даете обещание и клятву быть преданными народу Казахстана и его законно избранному Президенту. Это важный поступок, несомненно, достойный настоящего мужчины. Я желаю вам достойно нести службу. Пусть этот год в рядах Вооруженных Сил останется в памяти только хорошими воспоминаниями», – сказал заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками полковник Самат Тулепбаев.

Отметим, что накануне торжественные мероприятия по приведению молодого пополнения к воинской присяге прошли в Актауском, Сарыозекском, Шымкентском и Капшагайском гарнизонах.


Подписывайтесь на наш канал:

#Армия   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
Поделиться:
Новости по теме
Министр обороны поздравил военнослужащих с Днем Первого Президента
Роль Елбасы в строительстве Вооруженных сил обсудили в ведущем военном вузе РК
Определились победители турнира по рукопашному бою на Кубок Верховного Главнокомандующего
Казахстанские военнослужащие проходят ревакцинацию от COVID-19
Популярное
1 19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
2 Какая погода ожидает казахстанцев в декабре
3 751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
4 Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске
5 16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО
6 Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
Читайте также
Казахстанские военнослужащие проходят ревакцинацию от COVID-19
Казахстанцы вернутся из армии с рабочей профессией – Минобороны РК
19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
Какая погода ожидает казахстанцев в декабре
751 заболевший коронавирусом выявлен за сутки в Казахстане
Два человека погибли в коллекторах в Петропавловске
16 лет тюрьмы получил наркопроизводитель в СКО
Морозы до 38 градусов ожидаются в декабре в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив