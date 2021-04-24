Дерзкое убийство таксиста раскрыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе двое мужчин убили таксиста и совершили на его машине несколько ДТП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию поступило сообщение о том, что водитель автомашины Hyundai, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим легковым автотранспортом и скрылся с места происшествия.

«С помощью камер видеонаблюдения было установлено местоположение указанной автомашины. Путь ее движения оператор ЦОУ передал по рации нарядам полиции. Один из патрульных экипажей обнаружил автомобиль и потребовал от водителя прекратить движение, однако тот не подчинился и начал скрываться. Пытаясь уйти от полицейской погони, нарушитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruser-200», – рассказал начальник управления полиции города Актобе Бауыржан Атабаев.

