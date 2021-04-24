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    10:28, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    Дерзкое убийство таксиста раскрыли в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе двое мужчин убили таксиста и совершили на его машине несколько ДТП. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию поступило сообщение о том, что водитель автомашины Hyundai, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с впереди идущим легковым автотранспортом и скрылся с места происшествия.

    «С помощью камер видеонаблюдения было установлено местоположение указанной автомашины. Путь ее движения оператор ЦОУ передал по рации нарядам полиции. Один из патрульных экипажей обнаружил автомобиль и потребовал от водителя прекратить движение, однако тот не подчинился и начал скрываться. Пытаясь уйти от полицейской погони, нарушитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Toyota Land Cruser-200», – рассказал начальник управления полиции города Актобе Бауыржан Атабаев.

    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Борьба с преступностью Правоохранительные органы Актюбинская область
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