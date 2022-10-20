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Дерзкое убийство произошло в столице

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Октября 2022, 21:33
Дерзкое убийство произошло в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Убийство произошло в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Сегодня в 18:39 на канал 102 поступил вызов о том, что мужчина ножом убил женщину. На место незамедлительно выехал наряд полиции. По приезде данный факт подтвердился. В магазине за кассой на полу обнаружено тело женщины с ножевыми ранениями. От полученных травм 32-летняя гражданка скончалась до приезда скорой помощи. Установлено, что мужчина зашел в обувной магазин и, подойдя к кассе, оттолкнул напарницу и напал с ножом на женщину. Сотрудниками столичной полиции задержан 32-летний мужчина. Вещественное доказательство изъято. Назначены необходимые экспертизы», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.


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