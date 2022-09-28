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    13:21, 28 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Дерзкое разбойное нападение на цветочный киоск раскрыли в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разбойное нападение на цветочный киоск раскрыли полицейские Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию обратилась продавец цветочного киоска и сообщила, что неизвестный мужчина с ножом ворвался в помещение и похитил деньги из кассы.

    Из показаний потерпевшей установлено, что в 23:40 часов в киоск зашел мужчина и, угрожая ей ножом, крикнул: «Деньги давай!». Взяв со стола ключи, разбойник закрыл на замок входную дверь и выключил свет. Но женщина успела нажать на тревожную кнопку, на что мужчина ударил ее ножом в плечо и, забрав деньги, скрылся. Добычей преступника стали более 20 тысяч тенге.

    Незамедлительно на поимку подозреваемого был ориентирован личный состав полиции. По приметам составлен фоторобот преступника. В ходе отработки района осуществлен обход дворов для установления свидетелей и очевидцев преступления.

    По видеокамерам, установленным по периметру места преступления, удалось выйти на след преступника. Кропотливая работа оперативников увенчалась успехом. Подозреваемый был задержан по месту жительства. Им оказался 25-летний житель города.

    Задержанный дал признательные показания, он водворен в изолятор временного содержания ДП. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Разбой».







    Фото: polisia.kz

    Теги:
    Борьба с преступностью Происшествия Происшествия, ЧС Астана Правоохранительные органы
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