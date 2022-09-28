Дерзкое разбойное нападение на цветочный киоск раскрыли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разбойное нападение на цветочный киоск раскрыли полицейские Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратилась продавец цветочного киоска и сообщила, что неизвестный мужчина с ножом ворвался в помещение и похитил деньги из кассы.

Из показаний потерпевшей установлено, что в 23:40 часов в киоск зашел мужчина и, угрожая ей ножом, крикнул: «Деньги давай!». Взяв со стола ключи, разбойник закрыл на замок входную дверь и выключил свет. Но женщина успела нажать на тревожную кнопку, на что мужчина ударил ее ножом в плечо и, забрав деньги, скрылся. Добычей преступника стали более 20 тысяч тенге.

Незамедлительно на поимку подозреваемого был ориентирован личный состав полиции. По приметам составлен фоторобот преступника. В ходе отработки района осуществлен обход дворов для установления свидетелей и очевидцев преступления.

По видеокамерам, установленным по периметру места преступления, удалось выйти на след преступника. Кропотливая работа оперативников увенчалась успехом. Подозреваемый был задержан по месту жительства. Им оказался 25-летний житель города.

Задержанный дал признательные показания, он водворен в изолятор временного содержания ДП. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Разбой».

















Фото: polisia.kz