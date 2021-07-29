Дерзкое ограбление пенсионера попало на видео в Атырау
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дерзкое ограбление пенсионера попало на видео в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
28 июля около 12:00 часов грабитель выхватил телефон у 71-летнего пенсионера и скрылся с места инцидента.
Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. На видео видно, как злоумышленник идет сначала сзади и осматривается по сторонам. Подойдя к пенсионеру, он душит его, а потом валит на землю. Пока пожилой мужчина пытается подняться, грабитель обыскивает его карманы.
Полиция провела оперативно-поисковые работы и сразу задержала подозреваемого. Им оказался 29-летний житель города Атырау.
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 191 УК РК «Грабеж». Подозреваемый взят под стражу, похищенный телефон изъят.
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