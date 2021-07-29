Дерзкое ограбление пенсионера попало на видео в Атырау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дерзкое ограбление пенсионера попало на видео в Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

28 июля около 12:00 часов грабитель выхватил телефон у 71-летнего пенсионера и скрылся с места инцидента.

Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. На видео видно, как злоумышленник идет сначала сзади и осматривается по сторонам. Подойдя к пенсионеру, он душит его, а потом валит на землю. Пока пожилой мужчина пытается подняться, грабитель обыскивает его карманы.

Полиция провела оперативно-поисковые работы и сразу задержала подозреваемого. Им оказался 29-летний житель города Атырау.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 1 статьи 191 УК РК «Грабеж». Подозреваемый взят под стражу, похищенный телефон изъят.



