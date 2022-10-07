Держателям акций КазМунайГаза планируют выплачивать гарантированные дивиденды 3 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» планирует зафиксировать минимальный гарантированный размер дивидендов акций компании «КазМунайГаз» на три года после его IPO. Об этом сообщил управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Қазына» Ернар Жанадил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Листинг акций КазМунайГаза планируется осуществить до конца 2022 года. Подать заявку на покупку акций можно будет через брокеров-торговых членов бирж AIX и KASE, а также путем прямой подписки через мобильное приложение Tabys или в отделениях Казпочты.

«Граждане смогут воспользоваться прямой подпиской на акции эмитента без открытия счета у брокера. Это общепризнанная мировая практика в области проведения IPO. Например, «Народное IPO» Королевской почты в 2013 году – один из успешных кейсов. Мы применили эту практику, чтобы у еще большего числа казахстанцев была возможность быстро, из любой точки страны приобрести акции национальной компании», - сказал председатель правления AIX Ренат Бектуров на форуме финансовой грамотности в рамках Международной недели инвесторов.

По данным заместителя председателя правления - финансового директора АО «НК «КазМунайГаз» Даурена Карабаева, активы компании составляют 32 млрд долларов, собственный капитал – 19 млрд долларов. Способность выплачивать дивиденды будет зависеть от цены на нефть. Он отметил, что КазМунайГаз является стратегически важной компанией, поэтому контрольная доля акций будет сохраняться за государством.