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Держать в очищенном состоянии арычную сеть призвали казахстанцев в МЧС

Автор:  
Арайлым Мұрат
31 Марта 2022, 20:10
Держать в очищенном состоянии арычную сеть призвали казахстанцев в МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин обратился к казахстанцам с просьбой держать в очищенном состоянии арычную сеть и ливневую канализацию, чтобы не спровоцировать в случае прихода большой воды подъем и затопление придворовых территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день из населенных пунктов вывезено свыше 10 миллионов кубических метров снега, очищено 4 тысячи километров каналов и около 7 тысяч километров арыков, более 20 тысяч автомобильных и 3 тысячи железнодорожных водопропускных сооружений. Подготовлено более 200 тысяч тонн инертных материалов и 900 тысяч мешкотары. Говорить о том, что все можно заранее предотвратить и устранить риски, конечно же, не стоит. Поэтому еще раз хотел бы обратиться непосредственно к нашим гражданам: прежде всего, заблаговременно нужно готовить свои жилые дома к предстоящему паводковому периоду с учетом резкого повышения температуры, подготовить вещи и документы первой необходимости», - сказал глава ведомства на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Юрий Ильин отметил, что МЧС определил пункты временного размещения населения, проведены более 2 тысяч различных сходов с населением охватом более 200 тысяч человек, которым вручены памятки о правилах поведения при ЧС.

Министр по чрезвычайным ситуациям также обратился с казахстанцам с просьбой держать в очищенном состоянии арычную сеть и ливневую канализацию, чтобы не спровоцировать в случае прихода большой воды подъем и затопление придворовых территорий.

Ранее Юрий Ильин сообщил, что на сегодняшний день практически все водохранилища в РК находятся под контролем МЧС и его территориальных подразделений и подразделений Комитета водных ресурсов.


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