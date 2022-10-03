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Держать поставку и распределение угля на особом контроле поручил Алихан Смаилов

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Октября 2022, 08:40
Держать поставку и распределение угля на особом контроле поручил Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд поручений по обеспечению населения углем дал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на совещании в Правительстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что за январь-август 2022 года в стране добыто 73,7 млн тонн угля, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным угледобывающих предприятий, его стоимость на ключевых разрезах сохранена на прошлогоднем уровне.

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При этом для недопущения роста цен на уголь в местах реализации приняты меры по обеспечению его бесперебойной транспортировки и ограничению вывоза за пределы страны автомобильным транспортом (на 6 месяцев).

Кроме того, для удобства граждан прорабатываются варианты реализации твердого топлива через популярные маркетплейсы и банковские приложения. В этом направлении одним из крупнейших банков страны уже запущен пилотный проект в Костанайской области.

Премьер-Министр отметил, что данный подход позволит снизить очереди в местах продажи угля.
«Это очень хорошее цифровое решение, удобное для потребителей. Не выходя из дома, можно заказать уголь. Нужно провести соответствующую разъяснительную работу на местах», — сказал Алихан Смаилов.

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В завершение он подчеркнул, что Мининдустрии совместно с акиматами регионов нужно держать поставку и распределение угля на особом контроле, а Агентству по защите конкуренции – пресекать факты и не допускать необоснованного роста розничных цен.


Фото: primeminister.kz

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