Держат ли в Бишкеке граждан Бангладеша в рабстве, выясняет ситуацию МВД КР

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ – В МВД прояснили ситуацию о том, что граждан Республики Бангладеш насильно заставляют работать в швейном цехе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

Так, в марте в милицию обратился житель Бишкека и рассказал, что в одном из швейных цехов, находящихся в новостройке Бишкека, насильно держат в рабстве граждан Республики Бангладеш, посредством запугивания.

Данный факт зарегистрирован в МВД и начато досудебное расследование.

В ходе проверки были опрошены 14 граждан Республики Бангладеш в присутствии переводчика.

«Стало известно, что иностранные граждане работают и проживают во дворе дома, расположенного в жилмассиве Арча-Бешик. Вышеназванный швейный цех работал по договору с обществом с ограниченной ответственностью «Али и Агзама» и имел разрешительные документы на работу на территории Кыргызской Республики», - сказали в МВД.

Также установлено, что граждане Республики Бангладеш работают на контрактной основе и получают зарплату.

«При этом их не оскорбляли, не угрожали и не били. Проживали указанные граждане там же, где и работали – в швейной мастерской», - пояснили в милиции.

В целях выяснения всех обстоятельств дела граждане Республики Бангладеш были доставлены в следственную службу и в отношение них была назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет причинения им телесных повреждений, а также взяты показания в качестве свидетелей по делу в присутствие переводчика.

На сегодняшний день результаты экспертиз не готовы. Следственная служба Ленинского РОВД Бишкека проводит расследование.