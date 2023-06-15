Держал заложников и поджег квартиру родственницы: два преступления за месяц совершил карагандинец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Мужчина взял в заложники сожительницу и дочь. Также будучи под следствием, он поджег квартиру своей родственницы. Об этом сообщил начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов во время с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главного полицейского области, мужчина был под наркотическим воздействием. Случай был в апреле этого года. Он более трех часов удерживал в квартире свою бывшую сожительницу и дочь. При этом угрожал им ножом. Обезвредить его удалось бойцам спецподразделения «Арлан» после долгих переговоров. По данному факту было зарегистрировано уголовное дело. Но несмотря на нахождение под следствием, спустя месяц мужчина поджег квартиру родственницы, в результате чего пострадали три человека.

«На сегодняшний день подозреваемый взят под стражу. Этот человек ранее судим за кражу, еще не отбыл свое наказание, находился на пробационном контроле. Его условный срок заменен на реальное лишение свободы сроком на полтора года. По факту взятия в заложники людей идет расследование по статьям 126 «Незаконное лишение свободы» и 115 «Угроза убийства» УК РК. После тщательного расследования мы передадим дело в суд, где ему вынесут новый приговор. Поджог квартиры родственницы совершен 26 мая. В результате пострадали три человека, они были госпитализированы», - рассказал начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.

Как сообщил начальник ДП, с начала года в Карагандинской области зарегистрированы 142 преступления, связанные с наркотиками. Изъято 190 килограммов наркотических веществ. Пресечена деятельность пяти нарколабораторий, изъято 23 килограмма синтетических наркотиков, заблокировано 350 сайтов по продаже наркотиков.

«Всего по области, по данным управления здравоохранения, на учете состоят 1356 наркозависимых лиц. В том числе 194 женщины и 1 несовершеннолетний», - добавил Санжар Адилов.