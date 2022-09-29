Дерматомикозом заболел 51 человек в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области эпидемиологическая ситуация по кожно-заразной заболеваемости оценивается как неблагополучная. За восемь месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 51 случай заболевания дерматомикозом, против 10 за аналогичный период прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В большинстве случаев данной инфекцией болеют дети и подростки. Среди заболевших 88,2 % городское население.

Дерматомикозы (микроспория, трихофития) – заразное заболевание грибковой природы, при котором поражаются кожа и волосы, а в исключительно редких случаях и ногтевые пластинки. Возбудитель инфекции очень устойчив к факторам внешней среды, может сохранять свою жизнеспособность в чешуйках кожи, в обломках волос и шерсти животных несколько лет. Инкубационный период составляет от четырех до шести недель и заканчивается появлением на коже красного и отечного пятна.

Заражение данной болезнью осуществляется при непосредственном контактировании с заболевшим человеком, или через загрязненные объекты. В числе таких объектов могут находится полотенца, обувь, ковры. Некоторые типы грибка живут на влажных поверхностях, к примеру, на полу раздевалки, бани или душа. Грибком можно поразиться от домашних животных, страдающих таким дерматомикозом (стригущим лишаем). Признаками дерматомикоза являются боль и болезненность при надавливании на пораженный очаг, шелушение и зуд, формирование очагов облысения с тенденцией к слиянию; возможно также и увеличение заушных и затылочных лимфоузлов.

Зная основные признаки заболевания и симптомы можно своевременно заподозрить наличие инфекции и принять своевременные меры по защите своего здоровья и здоровья близких. Это: ограничить общение с домашними и бездомными животными; перед тем как взять в дом котят или щенков, следует показать их ветеринарному врачу; соблюдать правила личной гигиены; пользоваться только индивидуальными головными уборами, одеждой, иметь отдельную постель, полотенце, расческу, мочалку и другие предметы личного пользования; при появлении на коже или голове шелушащихся пятен или очагов нужно немедленно обратиться к врачу – дерматологу.

Соблюдая элементарные меры профилактики, можно обезопасить не только себя, но и окружающих от заражения!