Деревянный музей едва не сгорел в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пожар случился в деревянном здании Дома-музея «Прекрасные мгновения» в Усть-Каменогорске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском отделе по ЧС сообщили, что пожар в здании Дома-музея «Прекрасные мгновения» возник сегодня в 11 часов 46 минут. Огонь распространился на площади 80 кв. метров кровли здания буквально мгновенно, ведь здание музея полностью деревянное. О пожаре сообщили очевидцы происшествия.

Для ликвидации пожара было задействовано 7 единиц техники и 28 человек личного состава. Как отметили в ДЧС, пожар был ликвидировна в 15 часов 30 минут. Площадь пожара составила 525 квадратных метров.Причина на данный момент устанавливается.











