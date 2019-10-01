Деревянченко сделал громкое заявление за пять дней до боя с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) высказался о предстоящем титульном поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Этот бой не будет легким. Скорее даже, самым трудным в моей карьере. Геннадий — фантастический боец, я очень его уважаю. Но я верю, что все еще непобедим, и в субботу случится то, что предсказывает моя команда, — я стану чемпионом мира. Я планирую показать миру, что Сергей Деревянченко — суперзвезда и чемпион, родом из Украины!» — заявил Деревянченко

Бой Головкин — Деревянченко за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO состоится утром 6 октября в Нью-Йорке (США).