Деревянченко после боя оценил уровень Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Украинский боксер Сергей Деревянченко дал интервью после проигранного казахстанцу Геннадию Головкину боя за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO, сообщает Sports.kz.

- Было ли у тебя ощущение, что ты выиграл бой?

- Вообще-то да, я думал и надеялся, что судьи отдадут победу мне.

- Ты наносил Геннадию сильные удары. Думал ли ты о том, что можно попытаться завершить бой нокаутом или дойти до решения?

- Я наносил ему удары, но Геннадий их держал. Все мои удары он выдержал. Потому что он чемпион, он опытный.Для Геннадия Головкина победа над Сергеем Деревянченко стала 40-й в профессиональной карьере. Также 37-летний казахстанский боксер смог вернуть себе утраченные ранее пояса IBF и IBO он был чемпионом организаций еще в прошлом году.