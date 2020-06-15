Деревянченко оценил шансы на реванш с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Двукратный претендент на титулы чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) 34-летний украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) ответил на вопросы ведущих подкаста Premier Boxing Champions, вернувшись к своему крайнему поединку против казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО). Об этом передает Sports.kz.

Напомним, что в октябре прошлого года Деревянченко и Головкин сошлись в бою за вакантный титул IBF — по итогам зрелищного 12-раундового противостояния судьи единогласно и не бесспорно отдали победу Геннадию.

«У меня было время, чтобы пересмотреть бой, и по моим ощущениям я одержал победу, хоть поединок и получился действительно близким», — сказал Сергей.

Тем не менее, даже несмотря на поражение по судейским запискам, украинец отметил положительное влияние прошедшего боя для своей карьеры: «Я знаю, что благодаря этому поединку моя популярность выросла. Но я очень серьёзно к нему готовился, невероятно упорно тренировался, и доволен своим выступлением. И хотя всё это уже в прошлом, это мотивирует меня трудиться ещё сильнее, чтобы доказать всем, что это не было случайностью, и что я чемпион мира».

Деревянченко не стал скрывать, что «с удовольствием провёл бы реванш с Головкиным», но не ожидает, что это случится, поскольку впереди у Геннадия обязательная защита с Камилом Шереметой и, очевидно, третий бой с «Канело» Альваресом.