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Деревянченко дисквалифицировали после боя с Головкиным

8 Октября 2019 09:31
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Деревянченко дисквалифицировали после боя с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) получил запрет на проведение боев после поединка за титулы чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе против Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО), сообщает Sports.kz.

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Согласно информации BoxRec.com, «Техник» отстранен от поединков на неопределенный срок. Отметим, что данная дисквалификация носит исключительно медицинский характер.

Напомним, бой Головкин - Деревянченко прошел в Нью-Йорке утром 6 октября и завершился победой GGG единогласным решением судей. В первом раунде поединка Деревянченко побывал в нокдауне, а во втором получил сильное рассечение над правым глазом. После боя оба соперника были госпитализированы.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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