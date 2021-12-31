«Дерево желаний»: сотрудники «КазТрансГаза» исполнили мечты 270 детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Нового года Национальная компания «КазТрансГаз» провела благотворительную акцию «Дерево желаний». Подарки от газовиков получили 270 детей из многодетных, малообеспеченных семей, а также воспитанники Центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек» и специальной школы-интерната №1, передает МИА «Казинформ».

Самое главное, что все дети получили именно те подарки, которые они заказывали Деду Морозу. Их письма с пожеланиями собрали ребята из молодежного совета компании АО «НК «КазТрансГаз», а затем их развесили вместе с елочными игрушками на новогодней елке. После этого каждый работник компании мог взять любое письмо и исполнить конкретное описанное в нем желание.

В списке детских желаний были сладости, игрушки, велосипед, смартфоны, смарт-часы, портативные аудиоколонки, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, школьные принадлежности и канцелярские товары, конструкторы Lego, планшеты, игровые приставки, наушники, а также теплая одежда и обувь и даже школьная парта. Все эти пожелания были газовиками исполнены.

Основная цель благотворительной акции – это оказание помощи и поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, забота о подрастающем поколении и привлечение внимания к проблемам детства.

По словам представителей молодежного совета, «КазТрансГаз» - это социально ответственная компания. Газовики всегда готовы откликнуться на нужды казахстанцев, оказать посильную помощь в трудных ситуациях.

Руководитель отдела координации деятельности социальных работников Центра социального обслуживания «Нұрлы жүрек» Шерхан Сейітқалиев выразил искреннюю благодарность «КазТрансГазу» и отметил, что наше общество должно быть добрым, а самое главное - терпеливым, и с пониманием относиться к детям с особенными потребностями.







