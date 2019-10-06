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Дерево залили цементом в Павлодаре

6 Октября 2019 17:49
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Дерево залили цементом в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Нарушение правил благоустройства пресекли павлодарские полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«По улице Лермонтова, 50, на территории ГУ «Учебно-производственный комбинат номер 2», выявлено нарушение правил благоустройства населённых пунктов, выразившееся в зацементировании дерева возле крыльца данного учреждения», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Директор УПК-2 оштрафован на 30 месячных расчётных показателей (75750 тенге), отметили в полиции.

«После вмешательства участковых инспекторов полиции территория вокруг дерева была приведена в порядок, цемент был убран», - дополнили в правоохранительных органах.

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Ключевые слова: Павлодарская область,
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Автор:

Антон Гагарин

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