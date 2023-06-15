Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Дерево упало на ребенка в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
15 Июня 2023, 17:55
Дерево упало на ребенка в Костанайской области Фото: Мольдир Альмагамбетова

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Аулиеколе Костанайской области в результате разбушевавшегося ветра на ребенка упало дерево. Он чудом остался жив. Мама пострадавшего мальчика Молдир Альмагамбетова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о случившемся.

Все произошло 11 июня в поселке Аулиеколь, вечером, когда все дети еще резвились в парке поселка.

«В тот период буквально на 5-10 минут поднялся сильный ветер. И утих. И именно в этот момент на моего ребенка упало дерево. Другие дети успели отбежать, мой - нет. Дети рассказывали потом, что мой сын потерял сознание. Дети сами вытащили его из-под дерева, а проходящий мимо человек позвонил в скорую. Мы в это время были дома и даже не знали о произошедшем, если бы не звонок соседки, которая сообщила об этом. Скорая тут же приехала, забрали ребенка в районную больницу. Супруг поехал следом. Там же все ребенку проверили и поставили диагноз «Сотрясение головного мозга»,- рассказала М. Альмагамбетова.

photo

В тот же день мальчика отпустили домой.

Женщина считает, что ее ребенку просто повезло: в силу крепкого телосложения он не сильно пострадал.

«Он просто получил сотрясения. А если бы пострадал какой-то орган жизненно важный? Дерево ведь не маленькое. Это хорошо, что сын спортсмен и крепкий. А если бы маленький был ребенок там, страшно представить, что могло бы произойти, - сетует женщина. — В тот же день сына отправили домой, тело, конечно, болело. На следующий день участковый пришел, я написала заявление. В тот же день пошла в акимат. Самого акима не было, был только человек, исполняющий его обязанности. Он и отметил, что акимат тут бессилен, это, мол, природное явление. И сказали писать заявление, если есть претензии к акимату».

Женщина и написала. И единственной ее просьбой было, чтобы должным образом обустроили парк и привели в порядок деревья. Ведь аналогичная ситуация может произойти и в следующий раз, и, возможно, тогда трагедии не избежать.

Аким поселка Аулиеколь Раимбек Едресов находился в день случившегося на больничном и был не в курсе происходящих событий.

«Работы по этому парку мы на будущую неделю планировали начинать. Потому что сейчас идет благоустройство другого парка по улице Ш. Уалиханова. На ближайшую неделю работы начнут в этом самом парке, который находится за Домом культуры, - отметил аким поселка. — В период весеннего месячника мы неоднократно проводили в парке уборку, кронировали деревья. И тогда конкретно это дерево угрозы не представляло, было полностью зеленым. 11 числа был шторм небольшой, ветер поднялся. И скосил дерево. Если бы знали, что есть угроза от него, кронировали бы».

В акимате заверили, что каждый год занимаются благоустройством парков, чтобы люди могли полноценно здесь отдыхать. В том числе и этим, где и произошел инцидент. Однако Мольдир Альмагамбетова уверена, что и через неделю ничего не изменится.


Костанайская область   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США