Дерево упало на ребенка в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Аулиеколе Костанайской области в результате разбушевавшегося ветра на ребенка упало дерево. Он чудом остался жив. Мама пострадавшего мальчика Молдир Альмагамбетова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» о случившемся.

Все произошло 11 июня в поселке Аулиеколь, вечером, когда все дети еще резвились в парке поселка.

«В тот период буквально на 5-10 минут поднялся сильный ветер. И утих. И именно в этот момент на моего ребенка упало дерево. Другие дети успели отбежать, мой - нет. Дети рассказывали потом, что мой сын потерял сознание. Дети сами вытащили его из-под дерева, а проходящий мимо человек позвонил в скорую. Мы в это время были дома и даже не знали о произошедшем, если бы не звонок соседки, которая сообщила об этом. Скорая тут же приехала, забрали ребенка в районную больницу. Супруг поехал следом. Там же все ребенку проверили и поставили диагноз «Сотрясение головного мозга»,- рассказала М. Альмагамбетова.

В тот же день мальчика отпустили домой.

Женщина считает, что ее ребенку просто повезло: в силу крепкого телосложения он не сильно пострадал.

«Он просто получил сотрясения. А если бы пострадал какой-то орган жизненно важный? Дерево ведь не маленькое. Это хорошо, что сын спортсмен и крепкий. А если бы маленький был ребенок там, страшно представить, что могло бы произойти, - сетует женщина. — В тот же день сына отправили домой, тело, конечно, болело. На следующий день участковый пришел, я написала заявление. В тот же день пошла в акимат. Самого акима не было, был только человек, исполняющий его обязанности. Он и отметил, что акимат тут бессилен, это, мол, природное явление. И сказали писать заявление, если есть претензии к акимату».

Женщина и написала. И единственной ее просьбой было, чтобы должным образом обустроили парк и привели в порядок деревья. Ведь аналогичная ситуация может произойти и в следующий раз, и, возможно, тогда трагедии не избежать.

Аким поселка Аулиеколь Раимбек Едресов находился в день случившегося на больничном и был не в курсе происходящих событий.

«Работы по этому парку мы на будущую неделю планировали начинать. Потому что сейчас идет благоустройство другого парка по улице Ш. Уалиханова. На ближайшую неделю работы начнут в этом самом парке, который находится за Домом культуры, - отметил аким поселка. — В период весеннего месячника мы неоднократно проводили в парке уборку, кронировали деревья. И тогда конкретно это дерево угрозы не представляло, было полностью зеленым. 11 числа был шторм небольшой, ветер поднялся. И скосил дерево. Если бы знали, что есть угроза от него, кронировали бы».

В акимате заверили, что каждый год занимаются благоустройством парков, чтобы люди могли полноценно здесь отдыхать. В том числе и этим, где и произошел инцидент. Однако Мольдир Альмагамбетова уверена, что и через неделю ничего не изменится.