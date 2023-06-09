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Дерево упало на кафе в Алматы

Редактор:  
Зифа Хабирова
9 Июня 2023, 11:45
Дерево упало на кафе в Алматы Кадр из видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы упало дерево прямо на кафе с людьми, передает МИА «Казинформ».

Кадры с места происшествия опубликованы в соцсетях.

Между тем, в управлении экологии и окружающей среды Алматы сообщили, что упавшее дерево находится в удовлетворительном состоянии.

«Специалистами управления экологии и окружающей среды осуществлен выезд на территорию Центрального парка культуры и отдыха, в ходе которого установлено, что произошло падение ветки дерева породы ясень, пострадавших нет. Само дерево находится в удовлетворительном состоянии. Дерево произрастает на прилегающей территории кафе, которое принадлежит ТОО «Алтын Тараз». В соответствии с Правилами содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы, собственник должен производить работы по уходу, в том числе работы по санитарной обрезке деревьев, произрастающих на прилегающей территории», - прокомментировали в ведомстве.

В адрес владельца территории направлена рекомендация о проведении санитарной обрезки.


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