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Дерево обрушилось на крышу психдиспансера в Алматы: пациентов переселили

20 Декабря 2019 11:55
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Дерево обрушилось на крышу психдиспансера в Алматы: пациентов переселили

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы дерево обрушилось на забор и крышу психдиспансера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 06:02 в УКС ДЧС Алматы от медсестры Республиканского научно-практического центра психического здоровья, расположенного по адресу: улица Амангельды, 88, поступило сообщение о падении дерева на забор и крышу одноэтажного здания со стороны проспекта Сейфуллина, в результате чего образовалась трещина в одной из палат. Сотрудниками центра были переселены 21 пациент из 8 палат и 11 человек медперсонала», - сообщили в ДЧС.

Со слов замруководителя центра, здание 1918 года постройки.

Жертв и пострадавших нет. Устранением последствий занимается Служба спасения Алматы.

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Другие государственные органы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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